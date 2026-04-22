Poliisi pyytää lapseen törmännyttä kuljettajaa ilmoittautumaan poliisille.
Kymmenenvuotias lapsi ylitti suojatietä polkupyörällä Huittisissa eilen 21. huhtikuuta noin kello 15, kun häneen törmäsi henkilöauto.
Onnettomuus tapahtui Lauttakylän kadun ja Räikänmaantien risteyksessä. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
Henkilöauto oli tullut Huittisten keskustan suunnasta. Ajoneuvon nopeus oli ollut hiljainen.
Ajoneuvon kuljettaja, iäkkäämpi naishenkilö, ei ollut antanut yhteystietojaan vaan oli poistunut paikalta.
Ajoneuvo oli pienikokoinen ja väriltään vaaleanvihreä.
Onnettomuuden uhrille ei aiheutunut tämänhetkisten tietojen mukaan vakavia vammoja.
Lounais-Suomen poliisi pyytää asianosaista kuljettajaa ilmoittautumaan poliisille. Tapaukseen liittyviä silminnäkijähavaintoja poliisi pyytää ilmoittamaan vihjepostiin vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.