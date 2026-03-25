Itä-Suomeen saattaa kantautua tänään savua Venäjältä Primorskin eli Koiviston öljysataman tulipalosta, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Tiistaina savu meni tuulen mukana itään päin, mutta nyt tuuli on kääntynyt.

– Nyt tuulee etelästä ja sehän tarkoittaa, että kun ne virtaukset suuntautuvat suoraan pohjoiseen päin, niin teoriassa ainakin jossain kohtaa Suomi olisi edessä tämän päivän aikana, kertoo päivystävä meteorologi Nina Karusto STT:lle.

– Virtaukset saattaisivat käydä Itä-Suomen kohdalle, esimerkiksi Etelä-Karjalan pohjoisosiin ja Pohjois-Karjalan alueelle, jos ne sinne asti jaksavat savuja puhaltaa.

Toissa päivänä kerrottiin, että Ukraina oli hyökännyt Koiviston öljysatamaan Suomenlahden rannalla.

Karuston mukaan Suomessa vallitsevan suttuisen sään vuoksi Koiviston tulipalosta aiheutuvaa savua ei todennäköisesti edes huomaisi Suomen puolella.

– Jos sellainen savuvana sattuisi Suomeen tulemaan, niin ei sitä pystyisi käytännössä edes näkemään, kun tuota pilveä on nyt niin paljon Suomen päällä.

Savua Primorskin eli Koiviston öljysatamassa 23. maaliskuuta.AFP / Lehtikuva

Etäisyys lyhimmillään 50 kilometriä

Venäjältä mahdollisesti Suomen puolelle kantautuva savu ei todennäköisesti aiheuta suomalaisille vaaraa, kertoo Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun erikoistutkija Karri Saarnio STT:lle. Tällä hetkellä heikentynyt ilmanlaatu Suomen puolella johtuu katupölystä.