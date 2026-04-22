Yhdysvaltalaista laulaja D4vd:ia, oikealta nimeltään David Anthony Burkea vastaan nostettiin maanantaina syyte viime vuonna kadonneen teinitytön Celeste Rivas Hernandezin, 14, murhasta. Hernandezin jäännökset löydettiin D4vdin autosta viime syyskuussa.

Hernandezin perhe antoi tiistaina lausunnon asianajajansa välityksellä. Lausunnossa tytöt vanhemmat Jesus Rivas ja Mercedes Martinez kiittävät Los Angelesin poliisilaitosta ja Los Angelesin piirikunnan syyttäjänvirastoa kovasta työstä tapauksen tutkinnassa.

– Celeste oli kaunis, vahva tyttö, joka rakasti laulamista ja tanssimista. Joka perjantai-ilta oli elokuvailta, ja vietimme yhdessä ihania hetkiä, vanhemmat muistelevat lausunnossa.

– Rakastamme häntä kovasti, ja hän sanoi aina rakastavansa meitä. Kaipaamme häntä syvästi. Haluamme vain oikeutta Celestelle, lausunto kuuluu.

Hernandezin perhe oli paikalla D4vd:n ensimmäisessä lyhyessä oikeusistunnossa maanantaina. Perheen asianajaja Patrick Steinfeld sanoi D4vd:n pidätyksen jälkeen antamassaan lausunnossa, että perhe "on sitoutunut varmistamaan, että Celesten ääni tulee kuulluksi ja että hänen muistoaan kunnioitetaan koko prosessin ajan".

