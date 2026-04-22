Suomen alle 18-vuotiaiden poikien maajoukkue eli Pikkuleijonat avasi MM-kisaurakkansa 6–1-murskavoitolla Norjasta.
Pikkuleijonien ykkösmies oli hattutempun eli kolme maalia iskenyt Luca Santala. Hän sai päälle vielä yhden syöttöpisteen.
Suomi oli 3–0-karkumatkalla, kun Ilari Mäkinen ajettiin toisen erän lopussa ulos poikittaisen mailan vuoksi. Altavastaaja Norja sai viiden minuutin ylivoimalla yhden kavennuksen. Pikkuleijonat laittoi pelin pakettiin kolmannen erän aikana, kun lisämaaleja syntyi kolme.
MM-kisat pelataan Slovakiassa. Suomi pelaa alkusarjassa vielä Kanadaa, Slovakiaa ja Latviaa vastaan.