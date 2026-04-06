Myrsky riepotteli etenkin eteläistä Ruotsia.

Eteläisessä Ruotsissa oli pahimmillaan kymmeniä tuhansia talouksia ilman sähköä, kun Dave-myrsky riepotteli aluetta sunnuntaina.

Maanantaiaamuna noin 30 000 taloutta oli vielä ilman sähköä. Iltaan mennessä suurin osa sähköistä oli saatu palautettua, mutta SVT:n mukaan noin 600 taloutta oli vielä ilman sähköä Kalmarin ja Kronobergin lääneissä.

Aftonbladetin mukaan tuulet yltyivät jopa 36–38 metriin sekunnissa. Göteborgin keskustassa mitattiin myrskyn lukemiksi 29 metriä sekunnissa.

Puita on kaatui monin paikoin. Myös juna- ja bussivuoroja peruttiin. Ihmisiä myös kehotettiin olemaan matkustamatta myrskyn ollessa pahimmillaan.



