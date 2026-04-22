Porilaisen koulun rehtori on pidätetty virasta koulussa sattuneen välikohtauksen vuoksi, kertoo Yle.
Poliisi on aloittanut tutkinnan porilaiskoulussa sattuneesta välikohtauksesta, jossa Ylen mukaan rehtorin on väitetty käyneen käsiksi oppilaaseen. Yle kertoo, että rehtori on pidätetty virasta.
Tutkintapyynnön tekivät oppilaan vanhemmat Yle kertoo.
– Asianosaisten yksityisyyden suojelemiseksi poliisi ei vahvista koulun nimeä. Poliisi voi vahvistaa, että sillä on tutkinnassa kuvaukseen sopiva tapaus, joka koskee porilaista koulua, kertoo Lounais-Suomen poliisin viestintäpäällikkö Anna Saarenoja Ylelle tekstiviestitse.