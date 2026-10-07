Puolustusministeri Antti Häkkänen torjui kuusi kiinteistökauppaa, koska osassa kaupoista luvanhakijat eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai lisäselvityksiä.

Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt kuusi kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Kauppojen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla.

Lupaa Kotkassa, Viitasaaressa ja Miehikkälässä sijaitsevien kiinteistöjen ostamiseen hakeneet henkilöt ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys, jonka omistus on kuitenkin EU- ja Eta-maiden ulkopuolisella taholla.

Osa kaupoista torjuttiin, koska luvanhakijat eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai lisäselvityksiä.