Kansanedustajien mukaan Suomen pitää notkeuttaa puolustustansa.

Keskustan kansanedustaja Hanna Räsänen ja Mikko Savola esittävät Puolustusvoimiin perustettavaksi erillistä drooniyksikköä.

Puolustusvaliokuntaan kuuluvien Räsäsen ja Savolan mukaan yksikkö voisi toimia esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulun erillislaitoksena.

Sotateknologia kehittyy nopeasti

Hanna Räsänen ja Mikko Savola ehdottavat, että yksikkö keskittyisi droonien lisäksi muihin autonomisiin järjestelmiin. Heidän mukaansa Suomi tarvitsee puolustukseensa nopeutta ja notkeutta.

– Miehittämättömien ja autonomisten järjestelmien kirjo ulottuu ilmassa toimivista drooneista miehittämättömiin maa-ajoneuvoihin sekä pinta- ja vedenalaisiin järjestelmiin. Kehittämisessä on huomioitava myös elektroninen sodankäynti, tekoäly, sensorit, johtamisjärjestelmät ja vastadroonitorjunta, kansanedustajat sanovat tiedotteessaan.

Myös puolustusministerinä toiminut Mikko Savola kertoo vierailleensa sodan aikana useita kertoja Ukrainassa ja myös lähellä rintamaa.

– Ukrainassa näkee, kuinka nopeasti teknologia ja sodankäynti kehittyvät rinnakkain. Suomen pitää pystyä lyhentämään matkaa havainnosta tuotekehitykseen, tuotantoon, koulutukseen ja joukkojen käyttöön, Savola sanoo.

Savola toimi puolustuministerinä muutaman kuukauden alkuvuodesta 2023.

Sotilaslähteet: Droonien merkitystä vähätellään

Sotilaslähteet sanovat MTV Uutisten haastattelussa Puolustusvoimien nykyisten droonien olevan surkeita. Lähteiden mukaan elokuussa julkistettu droonihankinta ei ratkaise keskeisiä droonisotaan liittyviä ongelmia.

– Puolustusvoimat kouluttaa varusmiehiä sotaan, jollaista Venäjä ei enää käy, yksi lähde sanoi.