Kommunistit halusivat ”Tsaarin alas”, mutta päätyivät kiinniotetuiksi.

Venäjän viranomaiset pidättivät Venäjän kommunistisen puolueen mukaan vähintään 65 ihmistä Moskovassa sunnuntaina pidetyssä mielenosoituksessa.

Tapahtuneesta kertoo muun muassa Venäjän ja Ukrainan sotaa seuraava ajatushautomo ISW.

Luvallisessa tilaisuudessa muistettiin vuoden 1993 "mustan lokakuun" perustuslaillisen kriisin uhreja.

Tuolloin Venäjän presidentti Boris Jeltsin riitaantui pahasti parlamentin kanssa ja pakotti lopulta parlamentin tahtoonsa väkivallalla asevoimien tuella.

Yhteenotoissa haavoittui satoja ja kuoli virallistenkin tilastojen perusteella ainakin 147 ihmistä.

Huudot olivat liikaa

Kommunistien tuore mielenosoitus ei ollut Venäjän hallinnon mieleen, sillä protesti eteni presidentti Vladimir Putinin kannalta kiusalliseen suuntaan.

Vaikka tilaisuus pidettiin perustuslaillisen kriisin päättymisen merkkipäivänä, sen aiheena oli vasta pidettyjen duumavaalien vaalivilppi.

Vaaleissa raportoitiin laajamittaisia väärinkäytöksiä ja vilppiä. Viranomaiset pidättivät tai hylkäsivät satoja kommunistien ja Jabloko-puolueen vaalitarkkailijoita. Lisäksi Jablokon osallistuminen vaaleihin estettiin jo ennalta.

Kommunistit alkoivat protestoida duumavaalien tuloksia satojen ihmisten voimin. Kun väkijoukko alkoi sunnuntaina huutaa "alas tsaari", sisäministeriön joukot alkoivat pidättää osallistujia.

Kommunisteja Moskovassa sunnuntaina.