Putin kommentoi Venäjän ja USA:n välejä.
Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä.
Putin kertoi asiasta sunnuntaina venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot lainasivat.
Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista.
Putin vastasi haastattelussa kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltojen väleistä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Ranskassa järjestetyssä G7-kokouksessa reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa.