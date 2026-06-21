Ukrainan merivartiosto kertoo Venäjän häiritsevän rahtilaivoja Mustallamerellä. Merimiinat ovat jatkuva vaara.

Venäjä häiritsee ja vahingoittaa suunnitelmallisesti Ukrainan tuontia ja vientiä hoitavia ulkomaalaisia rahtialuksia, kertoo Ukrainan merivartiosto. Merivartiosto ja vähäinen laivasto pyrkivät suojaamaan Ukrainan lähivesille uskaltautuvia kauppalaivoja, joissa ei sallita mitään sotilastarvikkeita.

MTV Uutiset pääsi mukaan seuraamaan, kuinka Ukrainan merivartijat tarkastavat jälleen yhden ulkomaankauppalaivan lastia. Sotakirjeenvaihtajamme Niko Nurmisen raportti alukselta on katsottavissa tämän jutun alussa.

Merivartioston mukaan Venäjä irtisanoutui jo kolme vuotta sitten YK:n hallinnoimasta merireittisopimuksesta, joka turvasi siviililiikennettä.

Mustastamerestä on muodostunut keskeinen osa Ukrainan ja Venäjän välistä sotaa, sillä sen kautta kulkee suuri osa Ukrainan viennistä, erityisesti viljasta.

Laivat kulkevat, vaikka drooni-iskut kiusaavat päivittäin

Venäjä on pyrkinyt heikentämään merireittiä iskuilla satamiin, aluksiin ja infrastruktuuriin samalla, kun Ukraina on kehittänyt vaihtoehtoisia kuljetusreittejä ja meripuolustusta.

Huhtikuussa presidentti Volodymyr Zelenskyi tarjosikin Ukrainan tietämystä keskusteluihin Persianlahdella sijaitsevan Hormuzinsalmen avaamisesta.

– Ukrainalla on merkittävää osaamista merireiteistä sekä meriliikenteen puolustamisesta ja uudelleen avaamisesta. Jos kumppanimme ovat valmiita toimintaan, arvioimme, miten voimme vahvistaa heidän kyvykkyyksiään ja hyödyntää omaa osaamistamme, Zelenskyi sanoi tuolloin iltaviestissään.