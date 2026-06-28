Ivanovia pidettiin aikanaan ehdokkaana Putinin seuraajaksi.
Venäjän entinen puolustusministeri Sergei Ivanov, jota pidettiin aikoinaan mahdollisena seuraajana presidentti Vladimir Putinille, on kuollut 73‑vuotiaana.
Ivanov oli keskeinen jäsen niin sanotussa silovikit-ryhmässä, "voimamiehissä", jotka Putinin tavoin olivat nousseet Neuvostoliiton KGB‑turvapalvelun riveistä ja käyttivät huomattavaa vaikutusvaltaa Putinin noustua valtaan vuosituhannen vaihteessa.
Kreml julkaisi kuolemasta perjantaina lausunnon, jossa todettiin lyhyesti: "Vladimir Putin esitti syvimmät osanottonsa Sergei Ivanovin perheelle ja ystäville hänen poismenonsa johdosta."
Ivanov oli muovaamassa Venäjän jälkineuvostoliittolaista turvallisuusvaltiota ja johti asevoimia Putinin presidenttikauden alkuvuosina. Hän oli puolustusministerinä toisessa Tsetsenian sodassa, jonka Putin aloitti kukistaakseen separatistisen kapinaliikkeen muslimienemmistöisessä Tsetseniassa, joka yritti irtautua Venäjästä Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991.
Englantia sujuvasti puhunut Ivanov oli uutistoimisto Reutersin kuvauksen mukaan "taistelutahtoinen hahmo", joka väitteli säännöllisesti toimittajien kanssa Münchenin turvallisuuskonferenssissa ja esitti itsensä pragmaatikkona, joka halusi päästä kylmän sodan vastakkainasettelujen yli.
Samalla Ivanov varoitti johdonmukaisesti, että Venäjän turvallisuusetuja heikennetään, erityisesti Yhdysvaltain ohjuspuolustussuunnitelmien ja asevalvontasopimusten rapautumisen vuoksi.
Ivanov kuvasi Naton laajentumisen Venäjälle strategiseksi huolenaiheeksi ja korosti toistuvasti, että Euroopan turvallisuuden tulisi perustua "kaikkien osapuolten huolien ja etujen keskinäiseen kunnioittamiseen". Vuosia myöhemmin Putin perusteli Ukrainan vuoden 2022 hyökkäystä pakotettuna vastauksena Naton tunkeutumiseen Venäjän vaikutuspiiriin. Ukrainan hallitus ja länsimaat ovat hylänneet tulkinnan perusteettomana sodan oikeutuksena.