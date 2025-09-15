Venäläisen aktivistiryhmän Pussy Riotin jäsenet tuomittiin poissaolevina yli 10 vuoden vankeusrangaistuksiin.
Moskovan Basmannyn piirituomioistuin tuomitsi maanantaina Maria Aljohinan poissaolevana 13 vuodeksi vankeuteen. Taso Pletnerin tuomio oli 11 vuotta, ja Olga Borisovan, Diana Burkotin ja Alina Petrovan kahdeksan vuotta.
Asiasta uutisoi venäläinen riippumaton media Mediazona.
Pussy Riot -ryhmän jäseniä syytettiin "väärän tiedon levittämisestä" Venäjän asevoimista.
Ryhmä julkaisi vuonna 2023 sosiaalisessa mediassa sodanvastaisen musiikkivideon Mama, ne smotri televizor, eli suomeksi Äiti, älä katso televisiota. Syyttäjän mukaan videolla levitettiin "väärää tietoa" sotilaiden toiminnasta Ukrainassa.
Lisäksi syyte koski vuonna 2024 Münchenissä esitettyä sodanvastaista performanssia, jonka aikana yksi bändin jäsenistä muun muassa virtsasi presidentti Vladimir Putinin muotokuvan päälle.
Mediazonan mukaan kaikki ryhmän jäsenet ovat kiistäneet syyllisyytensä.
Vuonna 2011 perustettu moskovalainen feministinen aktivistiryhmä ja punkbändi on noussut julkisuuteen maailmalla Venäjän hallintoa vastustavista performansseista.
Jäseniä on aiemmin tuomittu vankeustuomioihin Venäjällä, mutta tällä hetkellä he elävät ulkomailla maanpaossa.
Aloitettuaan hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022 Venäjä on tiukentanut sananvapautta lainsäädännöllä, joka käytännössä tekee kaikesta kritiikistä sotaa tai asevoimia kohtaan laitonta.