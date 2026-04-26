Oppositiopuolueista on vaadittu kehysriihen jälkeen hallituksen ja pääministerin eroa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi pääministerin haastattelutunnilla Ylellä opposition vaatimuksiin hallituksen erosta. Orpo sanoo, että hallituksen työ on yhä kesken.

– Me olemme osoittaneet kehysriihessä minusta jopa vähän poikkeuksellista päätöksentekokykyä, yhteistyökykyä viimeisessä kehysriihessä ennen vaaleja.

– Monesti tässä vaiheessa hallituksella jo toimintakyky ja päätöksentyky vähän heikkenevät, mutta meitä yhdistää huoli Suomen taloudesta, Suomen turvallisuudesta, työttömyydestä ja ongelmista, joita Suomi kohtaa, sanoi Orpo Ylen Radio Suomessa.

Orpon mukaan erovaatimukset ovat hyvin tyypillistä opposition retoriikkaa. Orpo katsoo, että oppositio ei ole esittänyt todellista vaihtoehtoa hallituksen politiikalle, eikä siksi suhtaudu erovaatimuksiin "valtavan vakavasti".

– Ehkä vasemmistoliitolla on selkeä oma vaihtoehtonsa, josta olen sinänsä eri mieltä. Varsinkin SDP‑opposition vaihtoehtoa kaipaan, kun linja tuntuu vaihtelevan vielä jopa saman päivän sisällä, sanoi Orpo.

Vasemmistoliitto jäi ainoana eduskuntapuolueena ulos velkajarrusovusta, jonka mukaan julkista taloutta on sopeutettava ensi vaalikaudella 8–11 miljardilla eurolla.