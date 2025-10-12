Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) sanoo, että Viron ja Venäjän välisen rajan tapahtumissa ei ole mitään uutta tai uhkaavaa.

Viro sulki perjantaina Venäjän puolella osittain kulkevan tien, koska se havaitsi Venäjän puoleisella tieosuudella tavallista enemmän aseistautuneita venäläisiä.

Autton mukaan tilanteesta ei tarvitse olla huolissaan.

– Venäjän hybridisodankäynnin luonteeseen kuuluu se, että hämmennystä ja myös onnistuessaan pelkoa pyritään aiheuttamaan eri tavoin, sanoo Autto MTV Uutisille.

Autto sanoo, että varmaa tietoa venäläisten sotilaiden Viron rajalla oleskelun syistä ei ole, mutta tapaus sopii hyvin Venäjän systemaattiseen toimintatapaan.

Hän muistuttaa, että Viron ja Suomen tilanne on erilainen, sillä Suomen ja Venäjän välinen raja on kiinni.

Autto katsoo, että Viro on toiminut tilanteessa viisaasti.

– Kun Viro sulkee tien, jolla venäläisiä sotilaita on nähty, se suojaa omia kansalaisiaan tilanteelta, joissa voisi joutua Venäjän viranomaisten mielivallan kohteeksi, sanoo Autto MTV Uutisille.