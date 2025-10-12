Viron poliisi- ja rajavartiolaitos sulki perjantai-iltana Saatsen rajanylitysaseman, koska he huomasivat Venäjän puolella rajaa aseistautuneiden venäläisten lisääntynyttä läsnäoloa.
Viron viranomaiset havaitsivat Saatsen rajanylitysaseman lähellä eilen joukon aseistautuneita venäläissotilaita.
MTV Uutiset julkaisee Viron viranomaisten kuvaaman lyhyen videon, jossa näkyy seitsemän vihreään maastopukuun pukeutunutta miestä. Osa kasvot on peitetty kommandopipolla.
Videon perusteella miehistä jokainen kantaa olallaan rynnäkkökivääriä. Yksi kivääriä kantavista miehistä nostelee lippahattuaan ja katselee kuvaajan suuntaan.
Katso video tilanteesta yläpuolelta.
MTV Uutiset tavoitti Viron poliisi- ja rajavartiolaitoksen (PPA), joka oli toistaiseksi vaitonainen siitä, mistä tapauksessa oli kyse.
– Venäläisen yksikön liike Venäjän puolella rajaa Saatsen alueella havaittiin Viron rajavartioston toimesta.
PPA on kehottanut ihmisiä välttämään alueella oleskelua toistaiseksi.
"Suljimme tien estääksemme provokaatiot ja välikohtaukset"
Saatsen alue on Venäjän hallitsema, mutta virolaisilla ajoneuvoilla on lupa liikkua sen läpi, kunhan ne eivät pysähdy. Ajoneuvoista ei saa poistua.
– Venäjän rajavartiosto tavanomaisesti valvoo Saatsen aluetta, onhan se heidän alueensa. Perjantaina siellä oli huomattavasti tavanomaista enemmän liikettä, virolainen rajaviranomainen Künter Pedoski sanoi.
– Päätimme sulkea tien estääksemme mahdolliset provokaatiot ja välikohtaukset, koska tavoitteemme on varmistaa virolaisten turvallisuus, hän jatkoi.
Venäjä loukkasi aiemmin syksyllä Viron ilmatilaa, kun sen hävittäjät lensivät rajojen sisäpuolella 12 minuutin ajat.