Poliisia kohti ampunutta miestä epäillään alustavasti murhan yrityksestä.
Mies ampui kohti poliiseja Torniossa torstaina noin kello 16 aikaan.
Poliisi sai torstaina 26. maaliskuuta hätäkeskuksen kautta tehtävän Tornioon Varejoentielle.
Alkuperäinen ilmoitus liittyi yksilön suojaamiseen yksityisessä kiinteistössä.
– Kun poliisi saapui paikalle, mies tuli aseen kanssa ulos talosta ja ampui kohti poliiseja, Lapin poliisilaitos tiedottaa.
Sen jälkeen myös poliisi ampui tilanteessa.
Miehen ampuma laukaus osui poliisiautoon. Tässä tilanteessa ei tullut poliisin mukaan fyysisiä henkilövahinkoja.
Poliisia kohti ampunut mies vetäytyi takaisin asuntoon, josta käsin hän ampui poliisiautoa myöhemmin uudestaan.
Miestä epäillään alustavasti murhan yrityksestä. Rikosnimikkeet voivat täsmentyä tutkinnan edetessä.
Poliisin aseenkäytön osalta tutkintaa johtaa valtakunnansyyttäjäntoimiston määräämä syyttäjä.
Sytytti talon palamaan
Myöhemmin saman iltana, noin kello 20:20, poliisi havaitsi kohdeasunnon sisältä liekkejä. Poliisi epäilee, että palo sytytettiin tahallisesti. Paikalle hälytettiin myös pelastuslaitos.
Lopulta epäilty tuli ulos palavasta talosta ja hänet on toimitettu ensihoidon pariin.