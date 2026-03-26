EU-parlamentti hyväksyi torstaina neuvottelujen aloittamisen EU-maissa laittomasti oleskelevia ihmisiä koskevasta palauttamislainsäädännöstä.
Parlamentti hyväksyi neuvottelujen aloittamisen jäsenmaiden neuvoston kanssa äänin 389–206. Tyhjiä ääniä annettiin 32.
Parlamentti äänesti asiasta täysistunnossaan Brysselissä. Äänestystulos sai osakseen vuolaat aplodit etenkin istuntosalin oikealta laidalta.
Palauttamislainsäädäntöön sisältyy muun muassa mahdollisuus siirtää EU-maissa laittomasti oleskelevia ihmisiä niin sanottuihin palauttamiskeskuksiin, jotka voivat sijaita EU:n ulkopuolella.
Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet palauttamislainsäädäntöä ja etenkin mahdollisia EU:n ulkopuolisia palautuskeskuksia.
Niitä on pidetty "oikeudellisina mustina aukkoina", koska EU-maiden ei uskota pystyvän takaamaan ihmisoikeuksien toteutumista rajojensa ulkopuolella.
Ihmisoikeusjärjestöt ovat olleet huolissaan myös lainsäädännön viranomaisille antamista valtuuksista, joiden on pelätty luovan Eurooppaan Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviraston ICE:n kaltaista toimintaa.
Näin suomalaismepit äänestivät
EU-parlamentin suurin ryhmä, keskustaoikeistolainen EPP – johon myös Suomen kokoomus kuuluu – oli tyytyväinen torstain äänestystulokseen.
– Ilman palauttamispäätösten täytäntöönpanoa ei ole uskottavaa maahanmuuttopolitiikkaa. Joka vuosi lähes puoli miljoonaa ihmistä määrätään poistumaan EU:sta, mutta vain joka viides palaa takaisin kotimaahansa. Tätä on yksinkertaisesti mahdotonta hyväksyä, EPP:n ruotsalainen varapuheenjohtaja Tomas Tobé sanoi tiedotteessa.