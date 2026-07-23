Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi palkkasi erotetut sotilasjohtajat takaisin johdon tueksi.

Tiistaina erotettu entinen ylipäällikkö Oleksandr Syrskyi palaa kaksi päivää myöhemmin takaisin työskentelemään Ukrainan sotilasjohdon keskuudessa, kertoo Kyiv Independent.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tänään, että entinen ylipäällikkö Oleksandr Syrskyi ja entinen esikuntapäällikkö Andrii Hnatov jatkavat työskentelyä Ukrainan uuden sotilasjohdon rinnalla, vaikka heidät on vapautettu tehtävistään aiemmin.

Syrskyin tilalle ehdittiin nimittää 43-vuotias Myhailo Drapatyi.

Zelenskyi totesi tiedotustilaisuudessa, että vastanimitetty ylipäällikkö Drapatyi aikoo tukeutua edeltäjiensä kokemukseen.

– Kenraali Syrskyilla on valtava kokemus. Hänen komennossaan on toteutettu monia erittäin ammattimaisia operaatioita.

– Ymmärrämme tämän erittäin hyvin. Siksi varmistamme, että he eivät vain siirry sivuun, vaan välittävät kokemuksensa uudelle johdolle, pysyvät lähellä, auttavat ja neuvottelevat, Zelenskyi kertoo.

Mielenosoittajat vaativat eroa

Kyiv Independentin mukaan ukrainalaismielenosoittajat olivat vaatineet Syrskyin erottamista ja Drapatyin nostamista asevoimien johtoon.

Median mukaan Syrskyin neuvostoaikaiseksi kuvailtu johtamistapa on saanut kritiikkiä muun muassa nuorilta upseereilta.

Zelenskyi painotti, että Ukrainan sotilasjohdon on pysyttävä yhtenäisenä, ja hänen mukaansa puolustusministeriön, armeijan johdon ja rintamalla olevien sotilaiden yhteinen linja on ratkaisevan tärkeä.