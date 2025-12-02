Puolan presidentti Karol Nawrocki on allekirjoittanut lain, joka kieltää turkistarhauksen.
Turkistarhaus kielletään Puolassa siirtymäajan jälkeen vuonna 2033, kertoo puolalaislehti Wyborcza. Suomessa asiasta tiedottaa eläinoikeusjärjestö Animalia.
Puola on Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin turkisten tuottajamaa Kiinan jälkeen.
Päätöksen myötä Euroopassa harjoitetaan turkistarhausta enää Suomessa ja Kreikassa sekä pienimuotoisesti muutamassa muussa maassa.
Lue myös: USU:n kysely: Näin suomalaiset suhtautuvat turkistarhaukseen nyt
Valmisteltu pitkään
Vaikka turkistarhaus on ollut Puolassa merkittävä ala, turkistarhauskieltoa on valmisteltu siellä jo pitkään.