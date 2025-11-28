Yli puolet suomalaisista kieltäisi turkistarhauksen Suomessa. Asia ilmenee Uutissuomalaisen teettämästä kyselytutkimuksesta.
Kyselyssä 56 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että turkistarhaus pitäisi kieltää. Reilu neljännes vastaajista taas ei kieltäisi turkistarhausta. Hieman alle viidesosa ei osannut kertoa kantaansa asiaan.
Lue myös: EU luokitteli minkit haitalliseksi vieraslajiksi – Suomi hakee kasvatukselle poikkeuslupaa
Puoluekannatuksen perusteella tarkasteltuna vihreiden ja vasemmistoliiton äänestäjät vastustavat turkistarhausta kaikkein eniten. Kyselyssä lähes kaikki vihreiden kannattajat kieltäisivät turkistarhauksen, ja vasemmistoliiton äänestäjistä kieltoa kannatti yhdeksän vastaajaa kymmenestä. SDP:n äänestäjistä oli kiellon kannalla noin kaksi kolmasosaa vastaajista.
Sen sijaan kokoomuksen ja keskustan kannattajista vain reilu kolmasosa kieltäisi turkistarhauksen. Perussuomalaiset oli kyselyssä ainoa puolue, jonka kannattajista yli puolet vastusti turkistarhauksen kieltämistä.