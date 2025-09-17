Suomalainen turkisyhtiö Saga Furs kertoo STT:lle peruneensa kenialaisen saarnaaja David Owuorin esiintymisen sen tytäryhtiö Saga Congress Centerin tiloissa Vantaalla.
Saarnaaja tunnetaan muun muassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien vastustamisesta.
Tieto peruuttamisesta tuli sen jälkeen, kun STT oli kysynyt konsernin asiakasvalinnasta ja arvojen yhdenmukaisuudesta. Saga Fursin toimitusjohtaja Markus Gotthardt kertoi STT:lle, että tytäryhtiön tiloja vuokrataan ulkopuolisille avoimen markkinaperiaatteen mukaan.
Gotthardtin mukaan konsernissa ei olla yleensä tietoisia tilojen vuokraajista eikä tässäkään tapauksessa suunnitellun tapahtuman sisällöstä.
– Meillä ei ole tekemistä saarnaajan kanssa, Gotthardt kertoi.
Tämän jälkeen konsernin viestintä vahvisti STT:lle, että tapahtuma oli päätetty perua.
Peruutuksia myös viime vuonna
Owuorin oli määrä saarnata ja väitetysti parantaa ihmeen voimalla Vantaalla joulukuussa. Tapahtumaa järjesti Parannuksenteon ja Pyhyyden Palvelustyö Suomi ry, joka on osa Keniasta alkunsa saanutta maailmanlaajuista kristillistä liikettä nimeltä Repentance & Holiness Ministry.
Owuor tuomitsee homoseksuaalisuuden useissa puheissaan, joita on julkaistu myös yhdistyksen internet-sivuilla suomeksi käännettyinä. Hän kutsuu homoseksuaalisuutta muun muassa kuolettavaksi synniksi ja sanoo sen aiheuttaneen useita luonnonkatastrofeja.
Myös viime syksynä uutisoitiin, että useammat tahot peruivat saarnaajan taustajärjestön varauksia. Yhdistyksen mukaan Owuorin ei ollut määrä puhua homoseksuaalisuudesta, vaan julistaa Jeesuksen tulemista ja rukoilla sairaiden puolesta.