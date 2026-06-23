Hallitus ajatui kriisin partaalle, kun kokoomus ja RKP eivät hyväksyneet ministeri Rydmanin päättämiä STEA-avustuskriteerejä.

STEA-avustuskriteereistä syntynyt hallituksen kiista voi johtaa jopa sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin vaihtamiseen, arvioi Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin apulaisprofessorina Hanna Wass. Wass kommentoi hallituksen tilannetta MTV Uutisille sähköpostitse.

Wassin mukaan perussuomalaisten on vaikea perääntyä kiistassa, koska puolue on kokenut tärkeäksi osoittaa kannattajakunnalleen, että sitä eivät muut määräile.

– On mahdollista, että pattitilanteeseen ei tarjoudu muuta uloskeinoa kuin että pääministeri ilmoittaa perussuomalaisille odottavansa ministerinvaihdosta tai muuten hallitusyhteistyön jatkumiselle ei ole edellytyksiä, Wass kirjoittaa.

Myös Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori Theodora Helimäki uskoo perussuomalaisten olevan kokoomusta ja RKP:ta todennäköisempi taipuja, jos puolueet päättävät lähteä hakemaan jonkinlaista konsensusta. Helimäki kertoi näkemyksensä MTV Uutisille puhelimessa.

– Riippuu vähän, että mikä heidän peliliikkeensä tässä kohtaa on, että haluavatko he tosiaan aiheuttaa suurempaa skismaa tässä hallituspuolueiden välillä, Helimäki kommentoi perussuomalaisten tilannetta.

Jos hallituspuolueet päättävät lähteä hakemaan konsensusta, on perussuomalaiset ja Wille Rydman todennäköisempi taipuja, arvioivat tutkijat.Lehtikuva

Taustalla kiista järjestöjen avustuksista

Hallituksen kiistan taustalla on STEA:n eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus myöntämien järjestöavustusten kriteerit.

STEA ilmoitti 15. kesäkuuta jaettavien avustusten kriteerien tiukennuksesta. Päätöksen tiukennuksista teki sosiaali- ja terveysministeri Rydman. Avustuksista olisi tarkoitus leikata 84 miljoonaa euroa, mikä on noin kolmannes järjestöjen saamista avustuksista.

Uusien kriteerien on tulkittu johtavan leikkauksiin erityisesti kattojärjestöjen rahoituksesta, mutta osuvan myös esimerkiksi vähemmistöryhmien asioita ajaviin järjestöihin.

Nyt hallitus on erimielinen siitä, pitäisikö kriteereistä sopia yhdessä hallituksessa vai voiko avustuksista vastaava ministeri Rydman päättää niistä yksin.

Nopea kärjistyminen

Helimäen mukaan meneillään olevan kiistan kaltainen valtataistelu ei ole tyypillistä suomalaiselle politiikalle.

– Siinä mielessä tosi mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen tilanne, mutta myös samalla harmillinen siinä, että jos sopimuksesta tosiaan ei pidetä kiinni, niin ei se ainakaan hyvää tee päätöksenteolle, Helimäki selittää.

Wassin mukaan tilanne kärjistyi nopeasti sen myötä, kun Rydman torjui pääministerin ratkaisuyrityksen ja RKP äänesti luottamusäänestyksessä tyhjää. Wass uskoo, että RKP:ssä myös kriteerien sisältö on koettu ongelmaksi.

– Kyse ei ole pelkästä proseduraalisesta erimielisyydestä asian valmistelussa vaan tyytymättömyydestä myös valmistelun sisältöön, etenkin kun siinä on systemaattisesti sivuutettu hallituskumppaneiden näkemyksiä, Wass kirjoittaa.

Kevään vaalit vaikuttavat

Sekä Wass että Helimäki uskovat, että kaikilla osapuolilla on kova motivaatio pitää hallitus kasassa kiistasta huolimatta. Myös ensi kevään vaalit alkavat näkyä hallituspuolueiden haluna profiloitua yhä vahvemmin.

– Tämä ei pelkästään ole seurausta yhteistyöväsymyksestä vaan myös strateginen valinta: puolueiden on irrottauduttava yhteisestä linjasta palauttaakseen uskottavuutensa omien kannattajiensa silmissä, Wass selittää.

Myös Rydman pyrkii nyt osoittamaan vahvaa johtajuutta haastamalla jopa pääministeriä, Helimäki katsoo.

– Varsinkin tilanteessa, jossa nyt ehkä perussuomalaisten suosio ei ole ollut niin korkealla, pyritään tekemään näitä isoja päätöksiä, jotka sitten ehkä koskisivat sitä omaa äänestäjäkuntaa, Helimäki sanoo.

Wassin mielestä kohun keskellä on kuitenkin tärkeä muistaa, että kysymys STEA-avustusten kriteereistä ei ole millään tavalla vähäpätöinen.

– Järjestöillä on ollut keskeinen merkitys suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa ja tietopohjaisen päätöksenteon valmistelussa. On siis demokratian kannalta huomattava kysymys, ketkä pystyvät osallistumaan siihen jatkossa ja miten ja millaisella kriteeristöllä tästä päätetään, Wass kirjoittaa.