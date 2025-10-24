Prinsessa Dianan Panorama-haastattelu vaikeutti merkittävästi kuninkaallisen loppuelämää.
Yksi historiaan sementoituneista tv-haastatteluista on prinsessa Dianan vuonna 1995 BBC:n Panorama-ohjelmalle antama haastattelu, jossa tämä avautui täysin poikkeuksellisella tavalla elämänsä ja avioliittonsa haasteista ja kokemastaan uskottomuudesta.
Kruunun takaa -ohjelman jaksossa kirjailija ja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili käyvät läpi brittikuninkaallisten pr-skandaaleja, joista yksi tunnetuimmista on juuri Dianan Panorama-haastattelu.
Jaatinen arvioi, että mikäli Charles ja Diana olisivat aikoinaan eronneet ilman, että kyseinen haastattelu olisi vauhdittanut eroprosessia, olisivat Dianan välit kuninkaalliseen perheeseen olleet paremmat hänen loppuelämänsä ajan.