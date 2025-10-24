



Prinsessa Dianan Panorama-haastattelu vaikeutti merkittävästi kuninkaallisen loppuelämää. Yksi historiaan sementoituneista tv-haastatteluista on prinsessa Dianan vuonna 1995 BBC:n Panorama-ohjelmalle antama haastattelu, jossa tämä avautui täysin poikkeuksellisella tavalla elämänsä ja avioliittonsa haasteista ja kokemastaan uskottomuudesta. Kruunun takaa on MTV Uutisten sarja, jossa toimittaja Aino Haili käy läpi kuninkaallisiin liittyviä uutisia ja kohuja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen kanssa. Kruunun takaa -ohjelman jaksossa kirjailija ja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili käyvät läpi brittikuninkaallisten pr-skandaaleja, joista yksi tunnetuimmista on juuri Dianan Panorama-haastattelu. Jaatinen arvioi, että mikäli Charles ja Diana olisivat aikoinaan eronneet ilman, että kyseinen haastattelu olisi vauhdittanut eroprosessia, olisivat Dianan välit kuninkaalliseen perheeseen olleet paremmat hänen loppuelämänsä ajan.





– Tämä oli jotain niin ainutlaatuista siinä mielessä, että puhutaan suvun ja perheen asioista, ja puhutaan keneltäkään lupaa kysymättä suoraan toimittajalle ja tv-kameroille.

Monet kuninkaallisen perheen jäsenet eivät haastattelun julkaisun jälkeen suostuneet edes puhumaan Dianalle. Suljettujen ovien takana monet kokivat Dianan pettäneen suvun nimenomaan haastattelun antaessaan eikä sillä, että hän ja Charles olisivat eronneet.

– Se, että hän meni puhumaan heidän asioistaan julkisesti, koettiin niin suurena loukkauksena, että siitä kannettiin kaunaa Dianan koko loppuikä.

Dianan haastattelu oli aikanaan valtava uutinen, eikä muusta hetkeen puhuttukaan. Jaatisen mukaan haastattelu romutti lopullisesti sen mielikuvan, joka kansalla saattoi joskus olla Dianasta ja Charlesista.

– Se oli viimeinen niitti arkkuun, että mitään prinsessasatua ei koskaan ollutkaan.

Myös Dianalle haastattelulla oli varjopuolensa. Koska hän oli kerran avautunut, lehdistö halusi hänestä entistä enemmän.

– Kyllä se antoi tavallaan lehdistölle lisää lyömäaseita. Kun olet jo kerran puhunut näin, niin nyt ei voi lopettaa. Ja vähän myös samanlainen juttu, että nyt on turha sitten vedota mihinkään yksityisyyteen, jos itse omaan kotiisi pyydät kamerat. Kyllä se avasi portit aika pitkälle.

Sittemmin on saatu tietää, että haastattelun tehnyt toimittaja Martin Bashir varmisti haastattelun Dianalta kyseenalaisin keinoin, muun muassa valehtelemalla tälle ja väärentämällä erilaisia asiakirjoja. Asiasta suoritettiin BBC:n sisäinen tutkinta, jonka myötä pystyttiin todentamaan, että haastattelu hankittiin moraalittomin keinoin.

– Dianalle syötettiin semmoisia pelkotiloja ja harhaluuloja, ja hän sitten purki niitä pelkotiloja puhumalla näin. Ei olisi varmasti puhunut, jos olisi ollut oikeissa tiloissa, eikä valheiden vaikutuksen alaisena.

Artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 2025.