Ruotsin prinsessa Madeleine tuottaa animaatiosarjan, kertoo Aftonbladet.

Tuoreen animaatiosarjan nimi on Hidden Islands ja sitä kuvaillaan koko perheelle suunnatuksi seikkailusarjaksi.

Prinsessa tuottaa sarjaa yhdessä Karini Gustafson-Teixeiran kanssa, joka kanssa hän teki yhdessä Stella och Hemligheten -lastenkirjan vuonna 2019.

– Karini ja minä aloimme kehittämään tätä koronapandemian aikaan. Inspiroiduimme yhteisestä rakkaudestamme luontoon, lapsiin ja tarinoihin, prinsessa Madeleine kertoo tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan sarjassa seikkailee kolme lasta, jotka joutuvat mystiselle saarelle.

– Tavoitteenamme oli luoda sarja, joka on täynnä seikkailua ja välittäisi samalla tärkeitä viestejä kestävyydestä, selviytymisestä ja planeetan hyvinvoinnista, prinsessa sanoo.

Sarjan tarkoitus on kannustaa lapsia tutkimaan luontoa ja viettämään enemmän aikaa ulkona. Sarja koostuu 20 jaksosta. Seitsemänminuuttiset jaksot julkaistaan SkyShowtime-suoratoistopalvelussa.

