Monen suomalaisen mielestä suvivirsi on perinteinen osa kesää ja kulttuuria.

Suvivirsi nousi otsikoihin liki jokakeväiseen tapaan muutama päivä sitten, kun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tiedotettiin asettaneen Espoon kaupungille 10 000 euron uhkasakon.

Sakko liittyy tapaukseen, jossa oppilas joutui kuuntelemaan suvivirren ja Varpunen jouluaamuna -laulun koulun kevät- ja joulujuhlissa vuonna 2024.

Lautakunta katsoi kaupungin syrjineen oppilasta tämän vakaumuksen perusteella: oppilaalle ja tämän huoltajalle ei annettu riittäviä tietoja juhlan uskonnollisesta sisällöstä eikä todellista mahdollisuutta jättäytyä pois suvivirren ja Varpunen jouluaamuna -laulun ajaksi.

Lisäksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta suosittaa Espoon kaupunkia maksamaan oppilaalle 2 500 euroa ja huoltajalle 750 euroa hyvitystä koetusta syrjinnästä.

"Ajat muuttuvat"

Myös Helsingin Hakaniemen torilla ja torin liepeillä ihmisillä riitti mielipiteitä suvivirsi-kohusta – monella on lämpimiä ja hyviä muistoja kyseisestä laulusta omalta lapsuusajalta ja koulun kevätjuhlista.

– Vähän ehkä mietin, että jos ei Suvivirttä, niin saako sitten joululauluja laulaa tai viettää joulujuhlia kouluissa, pohtii Natalia Grigorieva.

Grigorievan mielestä Suvivirren ja muiden uskonnollisten laulujen esittämistä kevätjuhlissa ei pidä kieltää.

– Kyllä ne kuuluvat kulttuuriin kuitenkin.