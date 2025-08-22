Povipommi Katie Pricen ex-aviomies aikoo paljastaa kaiken: "Totuus tulee julki"

Katie Pricen ex-puolisot hyökkäsivät povipommia vastaan.

Useissa kohuissa ryvettynyt Brittiläinen ex-glamourmalli Katie Price on jälleen otsikoissa entisistä suhteistaan. 47-vuotias Price arvosteli hiljattain ex-puolisoaan Peter Andreta, joka puolestaan syytti Priceä perusteettomista ja valheellisista väitteistä koskien kaksikon yhteisiä lapsia ja heidän hyvinvointiaan.

Andre kertoi Instagram-julkaisussaan olevansa turhautunut siitä, että on pysynyt hiljaa ja tuntee nyt velvollisuudekseen puhua, jotta asiat saataisiin lopullisesti selväksi.

Katie Pricellä ja Peter Andrella on kaksi lasta.

Pricen edustaja ilmoitti, että povipommi ei enää anna kenenkään kiusata ja manipuloida häntä.

Muutamaa päivää myöhemmin Pricen toinen ex-aviomies Alex Reid hyökkäsi julkisesti ex-vaimoaan vastaan julkaisemalla videon, jolla uhkaa paljastaa kaiken myrskyisästä avioliitosta.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Pariskunta piti yhtä vuodesta 2009 vuoteen 2011, jonka jälkeen kaksikko on puhunut toisistaan ikävään sävyyn julkisesti.

Vuosien varrella Reid on kutsunut exäänsä ilkeäksi kiusaajaksi ja syyttänyt Priceä suuresta tuskasta ja kärsimyksestä.

Vuonna 2019 Reid haastoi Pricen oikeuteen, sillä Price oli jakanut yksityisiä tietoja pariskunnan intiimielämästä, sekä esitellyt väitetysti seksivideon, jossa Reid oli esiintynyt. Price hävisi oikeudenkäynnin ja joutui maksamaan Redille 25 000 puntaa korvauksia, sekä 150 000 puntaa oikeudenkäyntikuluja.

Katie Price ja Alex Reid olivat naimisissa vuoden verran.

Nyt Reid julkaisi videon, jossa hän kertoo valmistautuvansa paljastamaan totuuden entisestä vaimostaan. Hänen mukaansa jo vuoria Price on kertonut valheellisia tarinoita ex-miehistään. Reid sanoo aloittaneensa kampanjoinnin, jonka tarkoituksena on paljastaa totuus.

– Vuosien hiljaisuuden jälkeen on vihdoin tullut aika paljastaa kaikki. Tämä on suurempi asia kuin yksi henkilö. Kyse on rehellisyydestä, vastuullisuudesta ja heidän tukemisestaan, jotka on vaiennettu.

– Spekulaatioiden aika on ohi. Totuus tulee julki.

Price oli naimisissa Peter Anden kanssa vuosina 2005–2009, Alex Reidin kanssa vuosina 2010–2011, sekä Kieran Haylerin kanssa vuosina 2013–2021. Nykyisin povipommi seurustelee tosi-tv-tähti JJ Slaterin kanssa. Pricellä on viisi lasta.

Lähde: Metro