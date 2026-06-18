Näin Portugali-luotsi perusteli Cristiano Ronaldon peluuttamista
2:43Cristiano Ronaldolle kritiikkiä MM-studiossa – "Sinun on pakko juosta siihen"
Julkaistu 38 minuuttia sitten
MTV URHEILU – REUTERS
Portugalin päävalmentaja Roberto Martinez sivuutti kysymykset Cristiano Ronaldon roolista MM-kisojen turhauttavan avausottelun jälkeen. Martinez puolusti päätöstään pitää kapteeni kentällä koko 90 minuuttia keskiviikon 1–1-tasapelissä Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan.
Ronaldo ei saanut ottelussa aikaiseksi ainuttakan laukausta maalia kohti. Hänen maaliton putkensa MM-kisoissa on nyt viiden ottelun mittainen ja kun mukaan laskee myös EM-kisat, peräkkäisiä maalittomia otteluita on koossa kymmenen.
41-vuotiaan supertähden viimeisimmästä pelitilannemaalista arvokisoissa tulee huomenna perjantaina kuluneeksi viisi vuotta.
Päävalmentaja Martinezin mukaan Ronaldon vaihtaminen ei tullut kysymykseen missän vaiheessa keskiviikon ottelua.
– Ei ole mitään järkeä ottaa maailman parasta maalintekijää pois ottelusta, jossa tarvitaan maaleja, Martinez sanoi.
Ronaldo on 143 osumallaan historian paras maalintekijä maaotteluissa. Keskiviikkona hänestä tuli vasta toinen pelaaja, joka on ollut kentällä kuusissa MM-kisoissa. Päivää aiemmin vastaavaan saavutukseen yltänyt Lionel Messi, Ronaldon pitkäaikainen kilpakumppani, aloitti oman kisaurakkansa hattutempulla Algerian verkkoon.
Messi nousi maaleillaan Ronaldon rinnalle ainoaksi pelaajaksi, joka on onnistunut maalinteossa viidessä eri MM-lopputurnauksessa. Nyt Ronaldo haluaisi onnistua ensimmäisenä pelaajana kuudensissa kisoissaan.
Martinezin mukaan Portugalin alakuloon Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan vaikutti Joao Nevesin jo kuudennella peliminuutilla viimeiselemä avausmaali.
– Aloitimme erittäin hyvin. Maalin tekeminen, josta seuraava tunne yleensä auttaa pitämään ottelun hallinnan ja yrittämään toista maalia, vaikutti nyt päinvastaisesti.
Portugalin kisaurakka jatkuu tiistaina Uzbekistania vastaan.