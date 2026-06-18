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Näin Portugali-luotsi perusteli Cristiano Ronaldon peluuttamista

Portugalin päävalmentaja Roberto Martinez sivuutti kysymykset Cristiano Ronaldon roolista MM-kisojen turhauttavan avausottelun jälkeen. Martinez puolusti päätöstään pitää kapteeni kentällä koko 90 minuuttia keskiviikon 1–1-tasapelissä Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan.

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MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Ronaldo ei saanut ottelussa aikaiseksi ainuttakan laukausta maalia kohti. Hänen maaliton putkensa MM-kisoissa on nyt viiden ottelun mittainen ja kun mukaan laskee myös EM-kisat, peräkkäisiä maalittomia otteluita on koossa kymmenen.