Potilas meni tajuttomaksi ja kuoli tapahtumapaikalla elvytyksistä huolimatta.
Onnettomustutkintakeskus (Otkes) kertoo tutkivansa jouluaattona tapahtunutta onnettomuutta, jossa ensihoidon potilas putosi sähköiseen porrastuoliin kiinnitettynä portaikossa alas, kun häntä oltiin siirtämässä.
Potilas meni putoamisen seurauksena tajuttomaksi ja kuoli tapahtumapaikalla elvytyksistä huolimatta.
Onnettomuus tapahtui Varsinais-Suomessa.
– Väestö ikääntyy ja samalla myös kotona asuvien ikääntyvien määrä lisääntyy. Meillä on myös paljon eri kokoisia potilaita, joita joudutaan siirtämään.
– Ensihoidolle potilaan siirrot ovat rutiinia. Siirron ja siinä käytettävien välineiden on oltava turvallisia sekä potilaille että niitä käyttäville ammattilaisille, sanoo tutkinnanjohtaja Hanna Tiirinki Otkesin tiedotteessa.
Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut materiaalin keräämisen sekä tehnyt kuulemisia ja puhuttamisia.
– Otamme osaa omaisten suruun. Teemme kaikkemme yhdessä viranomaisten kanssa asian selvittämiseksi ja ensihoidon turvallisuuden parantamiseksi. Keskeneräisen tutkinnan vuoksi emme voi viestiä asiasta laajemmin sanoo hyvinvointialueen ensihoidon ylilääkäri Timo Iirola tiedotteessa.
Otkesin mukaan turvallisuustutkinnan kesto on noin 9-12 kuukautta.