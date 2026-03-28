Jakeluvelvoitteen laskemista Multala ei pidä nopeana ja erityisen vaikuttavana ratkaisuna tilanteeseen.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) nosti esiin työmatkavähennyksen korottamisen ja veronpalautuksen kaltaisen mallin ammattiliikenteelle mahdollisina helpotuksina polttoaineiden korkeisiin hintoihin. Hän kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa tänään.

Multala korosti, että tilannetta ja mahdollisia keinoja pitää kuitenkin arvioida rauhassa.

– Julkisen talouden tila on valtavan vaikea, eikä ole mitään erillistä rahapottia veronmaksajien rahaa, jota voitaisiin nyt kohdentaa tähän. Silloin pitää harkita, mistä se on pois, hän sanoi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi keskiviikkona hallituksen iltakoulun jälkeen, että valtiovarainministeriölle on annettu tehtäväksi arvioida keinoja, joilla voitaisiin vastata Lähi-idän sodan aiheuttamaan polttoaineiden ja energian hintojen nousuun. Keinoja otettaisiin käyttöön, jos Lähi-idän tilanne pahenee ja pitkittyy.

Öljyn hinnan nousu on näkynyt viime aikoina bensan ja dieselin pumppuhinnoissa. Hintaseurantasivusto Polttoaine.netin mukaan 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli perjantaina 2,005 euroa ja dieselin 2,261 euroa.

Bensaveron lasku tulisi kalliiksi

Muun muassa hallituspuolue perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä on esittänyt yhtenä ratkaisuna tilanteeseen jakeluvelvoitteen laskemista. Multala suhtautuu tähän vaihtoehtoon kriittisemmin.

– Jakeluvelvoitteen laskeminen ei hyvin todennäköisesti ole sellainen nopea ja yksinkertainen paljon vaikuttava ratkaisu, hän sanoi.