Yhdysvaltojen mahdollinen dieselin vientikielto sekä Venäjän ja Lähi-idän tuotantohäiriöt kiristävät dieselmarkkinoita.
Yhdysvaltojen suunnittelema dieselin vientikielto voi nostaa dieselin hinnan Suomessa yli kolmeen euroon litralta, arvioi Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
– Se on mahdollista talven aikana, jos geopoliittinen tilanne kiristyy entisestään, sanoo Kalenoja.
Politico-lehti uutisoi viime viikolla, että presidentti Donald Trumpin hallinto valmistelee 90 päivän mittaista dieselin vientikieltoa. Tavoitteena on Politicon lähteiden mukaan laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja.
Euroopan dieselmarkkina on Kalenojan mukaan hyvin riippuvainen Yhdysvaltain tuonnista.
Mahdollinen vientikielto vähentäisi tarjontaa tilanteessa, jossa markkinaa rasittavat jo ennestään Venäjän jalostamotuotannon häiriöt ja Lähi-idän epävarmuus.
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Kalenojan mukaan vientikielto ei ole tällä hetkellä todennäköinen, sillä sen arvioidaan aiheuttavan haittaa myös Yhdysvaltojen omille polttoainemarkkinoille.
– Sielläkin on arvioitu, että kielto ainoastaan nostaisi pumppuhintoja eikä laskisi niitä.