Kommentti: Manchester City pitää potkia Valioliigasta ja riisua mestaruuksista – sekään ei kuitenkaan riittäisi

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– Yhdysvallat tuottaa dieseliä enemmän kuin sen omat markkinat tarvitsevat. Jos vienti kiellettäisiin, dieselin tuotantoa jouduttaisiin rajoittamaan, mikä vähentäisi myös bensiinin tuotantoa, hän sanoo.