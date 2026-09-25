– Maassa on vielä viitisen hehtaaria perunaa ja kolmisen hehtaaria on sellaista, johon ei ole sateiden vuoksi mitään asiaa.

Pahimmassa tapauksessa satoa ei kannata korjata enää lainkaan ja sato joudutaan murskaamaan peltoon.

– Vaikka sadonkorjuu on vielä kesken, peltoviljelykasveilla korjuu on viikosta kahteen myöhässä, ProAgria Keskusten Liiton kehityspäällikkö Sari Peltonen kertoo MTV:lle.

Suomi maksaa EU:lle 90 miljoonaa vuodessa, sillä emme kierrätä tarpeeksi muovia – uusi laitos ottaa vastaan pulkat ja ämpäritkin

– Minulla on tattaria 45 hehtaaria maassa, ja saa nähdä, miten niiden puinti on mahdollista aloittaa ja milloin tulevat kuivat kelit, viljelijä tuumaa.