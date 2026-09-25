Sateet ja kallis öljyn hinta uhkaavat Suomen satoa.
Maatalousalan asiantuntijajärjestö ProAgria kertoo sadonkorjuun olevan arviolta hieman tavanomaista jäljessä.
Sateet ja epävakaiset sääolosuhteet ovat keskeyttäneen korjuutöitä eripuolilla maata.
– Vaikka sadonkorjuu on vielä kesken, peltoviljelykasveilla korjuu on viikosta kahteen myöhässä, ProAgria Keskusten Liiton kehityspäällikkö Sari Peltonen kertoo MTV:lle.
Peltonen kertoo, että elokuun vähäiset aurinkoiset poutapäivät ovat osaltaan viivästyttäneet myös sadon valmistumista.
Korjuun myöhästyminen vaikuttaa heikentävästi korjattavan sadon laatuun.
Myöhästymisellä voi olla yksittäisille toimijoille dramaattisiakin seurauksia. Sato saattaa ränsistyä ja kosteissa oloissa sato voi alkaa jopa itämään pellolla.
– Tällaista ränsistymistä tapahtuu. Pellot kastuvat niin paljon, ettei pelloilla voi liikkua
Pahimmassa tapauksessa satoa ei kannata korjata enää lainkaan ja sato joudutaan murskaamaan peltoon.
"Odotellaan kunnes pelto kuivuu"
MTV:n tavoittama itäsuomalainen viljelijä Ville Hirvonen kertoo perunannoston osalta tilanteen olevan hyvä, sillä valtaosa sadosta on nostettu.
– Maassa on vielä viitisen hehtaaria perunaa ja kolmisen hehtaaria on sellaista, johon ei ole sateiden vuoksi mitään asiaa.
Hirvonen kertoo käyneensä tarkastamassa tilanteen viimeksi eilen.