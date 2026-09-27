Hallitus ei vielä ole päässyt sopuun keinoista puuttua korkeisiin bensan ja dieselin hintoihin. Pääministerin mukaan neuvottelut jatkuvat ensi viikolla.

Hallitus useaan otteeseen kertonut neuvottelevansa toimista, joilla voitaisiin puuttua korkeisiin bensan ja dieselin hintoihin.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että neuvottelut jatkuvat ensi viikolla.

– Viikonlopun aikana on tehty taustatyötä, ja ensi viikolla työ jatkuu tiiviisti.

Orpo ei ottanut vielä kantaa siihen, milloin päätöksiä tehdään.

– En haluaisi nähdä, että menee viikkoja. Mielummin nopeammin kuin hitaammin, mutten uskalla sanoa, että tulee ihan päivissä (valmista), Orpo sanoi Ylellä.

Orpo ei halunnut ottaa kantaa siihen, mikä olisi paras keino vaikuttaa bensan hintaan. Hallituksessa perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat ehdottaneet jakeluvelvoitteen keventämistä, RKP arvonlisäveron keventämistä, ja kokoomus ammattidieselin käyttöönoton aikaistamista.

Kaikki mahdolliset ratkaisut ovat nyt pöydällä arvioitavana, Orpo sanoo.

– Helppoa ratkaisuja ei ole. Puhutaan veroratkaisuista, työmatkavähennyksestä, jakeluvelvoite on pöydällä, ammattidiesel... Kaikista tarvitaan nyt hyvin nopeaan tahtiin arviot ja laskelmat. Toivon, että voimme nopeaan tahtiin tehdä päätöksiä, koska tilanne on vaikea.

Jos jakeluvelvoitteeseen kosketaan, se täytyy Orpon mukaan kompensoida muutoin, sillä jakeluvelvoite on tärkeä ilmastotoimi.

– Taloudellista liikkumavaraa ei juuri ole, ja siksi on arvioitava eri keinot, jotta rahalla saataisiin mahdollisimman suuri vaikutus pumppuhintaan ja autoilun kustannuksiin.