Venäläishiihtäjä Savelii Korostelev ei ole saanut kansainvälistä kilpailulupaa alkavaksi kaudeksi.

Venäläiset ja valkovenäläiset hiihtäjät voivat osallistua ensi kaudella kansainvälisiin kilpailuihin, jos Kansainvälinen hiihtoliitto FIS katsoo heidät puolueettomiksi.

Torstaina julkaistiin FIS:n hyväksymien viiden nimen lista. Nämä hiihtäjät ovat venäläiset Daria Neprjajeva, Sergei Volkov, Ksenija Sorotshova ja Nikita Denisov sekä valkovenäläinen Hanna Mahatshina.

Savelii Korostelevia ei sen sijaan listalla ole, vaikka hän kilpaili viime kaudella sekä maailmancupissa että olympialaisissa. Milano-Cortinan viiden renkaan kisoissa hän ylsi yhdistelmäkilpailussa neljänneksi.

– Olin itsekin vähän yllättynyt, mutta maailmancupin alkuun on vielä hyvin aikaa, Korostelev kirjoitti Aftonbladetille.

Listaa saatetaan vielä päivittää uusilla nimillä, mutta toistaiseksi Korostelevia siihen ei ole siis hyväksytty.

Se tuli puun takaa myös SVT:n asiantuntija Anders Blomquistille.

– Pidän sensaatiomaisena, ettei hän ole mukana, Blomquist sanoi SVT:lle.

Maailmancup-kausi käynnistyy Rukalla 27. marraskuuta.