Venäjä vaikeuttaa energiateollisuutensa seuraamista.
Venäjä kieltää yhä useampien öljyn- ja energiantuotantoon liittyvien lukujen julkistamisen. Presidentti Vladimir Putin allekirjoitti asiaa koskevan säädöksen maanantaina.
Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjä pyrkii näin vastaamaan Yhdysvaltain ja länsimaiden pakotteisiin. Lukujen pimittämisen myötä on vaikeampi arvioida, kuinka pakotteet mahdollisesti toimivat.
Jatkossa Venäjältä on vaikeampi saada tietoa esimerkiksi siitä, kuinka paljon yksittäinen jalostamo käsittelee öljyä.
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Ukrainan iskujen teho
Venäjän päätös rajoittaa tietoa vaikeuttaa myös Ukrainan ilmaiskujen vaikutuksen arviointia.
Ukrainan drooni-iskujen tiedetään toistuvasti vaurioittaneen lukuisia Venäjän öljynjalostamoita, minkä myötä maa on ollut pakotettu myymään aiempaa enemmän raakaöljyä.
Iskuilla on vaikutusta Venäjän talouteen, sillä raakaöljyn kate on jalostettuja tuotteita alhaisempi.
Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin kokoamista luvuista paljastuu lisäksi se, että Venäjän jalostamoiden käsittelemän raakaöljyn määrä on kuluvan vuoden aikana pudonnut vajaasta 5,5 miljoonan barrelin päivätahdista alle neljään miljoonaan.
Vastaavanlaista alamäkeä ei Venäjällä ole nähty koko 2020-luvulla, joten kyse ei ole kausivaihtelusta.
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Ukrainan öljynjalostamoiskuista on huolestunut myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka on useaan kertaan vaatinut Ukrainaa lopettamaan iskut kyseisiin kohteisiin.
Viimeksi maanantaina Ukraina iski Venäjän öljynjalostamoa vastaan Krasnodarin alueella.