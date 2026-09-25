Saksassa liittopäivät ja liittoneuvosto ovat hyväksyneet lain, jolla polttoaineiden verotusta on tarkoitus laskea 17 sentillä litralta.
Tämä toteutuu bensiinin ja dieselin energiaveron alentamisella ja siitä aiheutuvalla arvonlisäveron pienenemisellä.
Veronalennus on voimassa lokakuun alusta vuoden loppuun.
Polttoaineverotuksen alennus maksaa liittovaltiolle ja osavaltioille yhteensä noin 2,5 miljardia euroa.
Hallituksen tavoitteena on myös väliaikainen polttoaineen hintakatto, joka tulisi voimaan viimeistään tammikuun alussa.
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Suomessa ei luvassa veroalennuksia
Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra pitää MTV:n Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa tiukasti kiinni siitä, että esimerkiksi hallituskumppani RKP:n ehdottamat uudet veronalennukset ovat poissa pöydältä.
– Tällaisia massiivisia verotoimia, jotka käytännössä siis maksaisivat miljardiluokassa, jotta niillä olisi vaikutus pumppuhintaan, niin ei, valitettavasti meillä ei ole sellaiseen mahdollisuuksia, Purra sanoo.
Purra sanoo, että kilpailun puute näyttää vaikuttavan polttoaineiden pumppuhintoihin: polttoainejakelijat eivät Purran mukaan vie maailmanmarkkinahintojen muutoksia pumppuhintoihin silloin, kun kyseessä on hinnan lasku.