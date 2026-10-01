"CR7:n" pelinumero 7 on laitettu Portugalin maajoukkueessa jo eteenpäin.
Cristiano Ronaldo jätti keskiviikkona Portugalin jalkapallomaajoukkueen poistuen harjoitusleiriltä dramaattisella ilmoituksella. Maansa historian paras pelaaja ilmoitti kertovansa aikanaan Portugalin kansalle totuuden lähtöönsä johtaneista syistä.
Pyörät ovat sittemmin pyörineet.
"CR7" on erittäin tunnettu myös pelinumerostaan 7, mutta nyt tuo numero on jo annettu Portugalin jalkapallomaajoukkueessa Rafael Leãolle.
Ratkaisua selittävät myös Kansojen liigan säännöt. Niiden mukaan joukkueiden pelaajien on käytettävä numeroita 1–23.
"Tällä hetkellä loppuunkäsitelty"
Portugalin päävalmentaja Jorge Jesus sanoi maansa yleisradioyhtiö RTP:lle, että Ronaldoa koskeva tapaus on "tällä hetkellä loppuunkäsitelty".
Hän kertoi keskittymisensä olevan tämän päivän ottelussa.
– Sitten meillä on varmasti aikaa puhua tuosta asiasta, Jesus ilmaisi.
Jesus oli jättänyt Ronaldon vaihtopenkille Kansojen liiga -ottelussa viime sunnuntaina Norjan vieraana. Tänään torstaina Portugali pelaa Kööpenhaminassa Tanskaa vastaan.