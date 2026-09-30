– Karkeasti arvioiden loppuosa jakautuu siten, että raakaöljyn osuus on noin 20 prosenttia, öljyjalostuksen 10 prosenttia ja biokomponenttien 8 prosenttia. Loput, noin 12 prosenttia, muodostuvat logistiikkakustannuksista ja muista jakeluketjun kustannuksista, kertoo Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja .

Polttoaineen hinnan veroton osuus taas muodostuu useista eri tekijöistä. Hintaan vaikuttavat muun muassa raakaöljyn maailmanmarkkinahinta, polttoaineen jalostus, biokomponentit, raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukset ja varastointi sekä jakeluketjun kustannukset ja katteet.

Suomalaiset maksavat bensiinistä ja dieselistä Euroopan korkeimpiin kuuluvia hintoja. Polttoaineiden korkeaan hintatasoon vaikuttaa ennen kaikkea verotus.

Näin paljon dieselin ja bensan hinta nousi syyskuussa – vielä karmeammin kallistui polttoöljy

Pienet katteet

St1 sanoi polttoaineen hinnan muodostuvan verojen lisäksi raakaöljyn ja öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnoista, jakelu- ja logistiikkakustannuksista sekä paikallisesta kilpailutilanteesta.

Ei näe "harmaata aluetta"

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi perjantaina Asian ytimessä -ohjelmassa , että polttoaineen hinnassa on osa, joka ei hänen mukaansa selity maailmanmarkkinahinnoilla, verotuksella tai muilla tekijöillä.

Purran mukaan maailmanmarkkinahintojen lasku ei siirry pumppuhintoihin yhtä nopeasti kuin hinnannousut.

Hänen mukaansa hinnankorotukset näkyvät pumppuhinnoissa tyypillisesti laskuja nopeammin ennen kaikkea varastojen ja maailmanmarkkinoiden toimintalogiikan vuoksi.

– Hinnanlaskua ei voida siirtää hintoihin yhtä nopeasti. Jos esimerkiksi bensiinierästä on jouduttu maksamaan korkeampi hinta, sitä ei kannata eikä voi myydä tappiolla, Kalenoja sanoo.