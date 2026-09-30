Suomi kuuluu Euroopan kalleimpiin polttoainemaihin pitkälti verotuksen vuoksi.
Suomalaiset maksavat bensiinistä ja dieselistä Euroopan korkeimpiin kuuluvia hintoja. Polttoaineiden korkeaan hintatasoon vaikuttaa ennen kaikkea verotus.
Bensiinin pumppuhinnasta noin puolet päätyy valtiolle veroina. Dieselissä verojen osuus on noin 40 prosenttia. Dieselautoilijat maksavat polttoaineverojen lisäksi vuosittaista käyttövoimaveroa eli kansankielellä dieselveroa.
Toisin sanoen, jos bensiinilitra maksaa kaksi euroa, valtio ottaa euron siitä verona.
Polttoaineen hinnan veroton osuus taas muodostuu useista eri tekijöistä. Hintaan vaikuttavat muun muassa raakaöljyn maailmanmarkkinahinta, polttoaineen jalostus, biokomponentit, raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukset ja varastointi sekä jakeluketjun kustannukset ja katteet.
– Karkeasti arvioiden loppuosa jakautuu siten, että raakaöljyn osuus on noin 20 prosenttia, öljyjalostuksen 10 prosenttia ja biokomponenttien 8 prosenttia. Loput, noin 12 prosenttia, muodostuvat logistiikkakustannuksista ja muista jakeluketjun kustannuksista, kertoo Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
Lopulla osuudella katetaan Kalenojan mukaan jakelun, vakuutusten ja muiden toimintakulujen kustannuksia.
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Ruotsissa polttoaine on tällä hetkellä Suomea halvempaa ennen kaikkea siksi, että maassa on viime vuosina alennettu polttoaineveroja useaan otteeseen.
– Karkeasti, kun Ruotsin keskimääräisestä pumppuhinnasta vähennetään arvonlisävero ja valmistevero, jäljelle jäävä osuus on suurin piirtein samalla tasolla kuin Suomessa, Kalenoja sanoo.