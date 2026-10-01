Kehonrakennuslegenda, Gladiaattorit-sarjastakin muistettava Juhani "Jussi" Hokkanen on menehtynyt.

Nordic Fitness Expo kertoo Jussi Hokkasen menehtyneen pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana viime yönä. Hän oli kuollessaan 67-vuotias.

Hokkanen loi kehonrakentajana pitkän uran 1970-luvun lopulta aina 2010-luvulle, jolloin hän kävi viimeiset kilpailunsa.

Muun muassa Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuksia juhlinut kehonrakentaja saavutti urallaan kansainvälisen lajiliiton IFBB:n korkeimman ammattilaisstatuksen.

– Lepää rauhassa, mestari. NFE ottaa osaa suruun, Nordic Fitness Expo kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Suomen kehonrakennusliitto muisti myös Hokkasta sosiaalisen median kanavissaan.

– Lämmin osanotto ja voimia läheisille, lepää rauhassa, Suomen kehonrakennusliitto kirjoitti.

Hokkanen muistetaan myös aikansa hittisarjasta Gladiaattorit, jota alun perin esitettiin MTV3-kanavalla 1990-luvulla. Hokkanen esiintyi ohjelmassa Teräs-nimellä.

– Sitä jos sattui menemään ohjelman verkkarit päällä huoltoasemalle, niin eihän sieltä meinannut päästä pois. Siihen aikaan oli paljon julisteita ja fanikortteja. Siskon lapset sitten keksivät niistä hyvän bisneksen. Minä lähetin heille kortteja ja julisteita nimmareillani ja he myivät niitä koulukavereilleen. Kauhean kasan kirjeitä sain myös, mies muisteli MTV:lle vuonna 2015.

Ohjelman kuvaustilanteet äityivät paikoin raadollisiksikin.

– Loppuvaiheessa kilpailtiin niin tosissaan, että siinä ihmiset yrittivät ihan tosissaan satuttaa toisiaan. Siinä satutettiin ja suututtiin. Meininki oli raju, kun annettiin täysillä takaisin.