Jyrki Katainen nimitettiin uuteen tehtävään.
Euroopan komissio on nimittänyt entisen pääministerin ja EU-komissaarin Jyrki Kataisen EU:n ja arktisen alueen suhteiden erityisneuvonantajaksi.
Asiasta kertoo komission Suomen-edustusto.
Katainen osallistuu muun muassa EU:n arktista aluetta koskevan päivitetyn politiikan valmisteluun.
Katainen on toiminut pankkikonserni Nordean yhteiskuntasuhdejohtajana vuodesta 2023 alkaen. Nordean tiedotteen mukaan EU-pesti on kuusi kuukautta kestävä luottamustehtävä ja Katainen jatkaa normaalisti tehtäviään Nordeassa.
Katainen toimi aiemmin myös Euroopan komission varapuheenjohtajana.