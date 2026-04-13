Ulkoministeri Elina Valtonen on tavannut Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion Washingtonissa.
Ulkoministerit keskustelivat Valtosen mukaan muun muassa Iranin ja Lähi-Idän tilanteesta.
Valtonen painottaa, että Hormuzinsalmi pitää saada auki liikenteelle eikä kukaan voi vetää rahaa välistä salmen käytöstä.
– Suomi haluaa tukea kaikkia pyrkimyksiä, että saadaan tulitauko säilymään ja rauhansopimus, Valtonen kommentoi.
Yhdysvallat on ilmoittanut alkavansa saartaa Iranin satamia. Valtosen mukaan jokainen maa tekee päätökset itse osallistumisestaan.
Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole esittänyt asiasta suoria vaatimuksia, vaan Suomi arvioi tilannetta omasta lähtökohdastaan.
Valtonen kertoo keskustelleensa Rubion kanssa myös Ukrainan sodasta ja Natosta. Valtosen mukaan keskustelussa nousi esille, kuinka tärkeää on se, että liittokunta säilyy vahvana.