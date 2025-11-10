Itä-Uudenmaan poliisilaitos ei saanut mairittelevia tuloksia valvoessaan, kuinka hyvin autoilijat pysähtyvät stop-merkillä.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo Facebook-julkaisussaan stop-merkin valvonnan tuloksista. Partio valvoi tilannetta eräänä arkipäivänä Porvoossa, ja selvisi, ettei pakollinen pysäyttäminen ole autoilijoille selkeä asia.
– Partio ehti päivystää paikalla muutamia minuutteja, kun erilaisia ajoneuvoja ajeli stop-merkistä ohi pysähtymättä lainkaan. Noin 1/10 oikeasti pysähtyi kuten kuuluu, julkaisussa ihmetellään.
Stop-merkin lisänä oli kaksisuuntaisesta pyörätiestä varoittava lisäkilpi.
Partio kertoo autoilijoilla olleen selitys jos toinenkin: