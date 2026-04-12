Poliisi sai tänään illalla ilmoituksen Hämeenlinnantiellä tapahtuneesta vakavasta liikenneonnettomuudesta.
Valkeakoskella Hämeenlinnantiellä tapahtui alkuillasta liikenneonnettomuus, jossa on kuollut kaksi henkilöä. Lisäksi onnettomuudessa on loukkaantunut yksi henkilö, ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon.
Onnettomuudessa oli osallisena kaksi henkilöautoa, joista toinen veti perässään hevostraileria. Trailerissa oli onnettomuushetkellä kyydissä hevonen, joka loukkaantui tilanteessa.
Poliisi jatkaa tapauksen selvittämistä ja onnettomuuteen johtaneiden syiden tutkintaa.