Lappeenrannassa 16-vuotiaan mopoilijan kuolemaan maanantaina johtanut turma tapahtui ohitustilanteessa, kertoo poliisi.
Poliisin mukaan mopoilija kuoli, kun takaa tullut henkilöauto törmäsi häneen. Autoilija oli lähtenyt ohittamaan mopoa vastaantulevien kaistalle, mitä mopoilija ei poliisin mukaan huomannut. Mopoilija kääntyi ajoradalta vasemmalle, jolloin auto törmäsi häneen, poliisi kertoo.
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Autoilijan epäillään ajaneen huomattavaa ylinopeutta.
18-vuotias autoilija on poliisin mukaan tunnustanut syyllistyneensä törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja törkeään kuolemantuottamukseen.