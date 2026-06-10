Poliisi on edistynyt maanantai-iltana Lappeenrannassa sattuneen liikenneonnettomuuden tutkinnassa.

Henkilöauto törmäsi edellä ajaneeseen mopoilijaan Lappeenrannan Terminaalinkadulla maanantai-iltana. 16-vuotias mopoilija kuoli tapahtumapaikalle.

Tieosuuden nopeusrajoitus on 50 kilometriä tunnissa, mutta silminnäkijäkertomusten perusteella auton nopeus on ollut huomattavasti suurempi.

– On tullut ilmi viitteitä reippaasta ylinopeudesta, tutkinnanjohtaja Kimmo Vasara sanoo MTV:lle.

Tarkemmin Vasara ei tässä vaiheessa avaa onnettomuuden kulkua, koska kaikkia todistajia ei vielä ole kuultu ja myös epäilty henkilöauton kuljettaja on kuulematta.

– Hän on 18-vuotias, Vasara toteaa.

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Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä törkeänä kuolemantuottamuksena.

Päihteillä ei poliisin mukaan ole ollut osuutta tapahtuneessa.

Poliisi on kuullut todistajana henkilöauton kyydissä ollutta matkustajaa. Kuljettaja ja matkustaja eivät loukkaantuneet onnettomuudessa.

Tutkinnanjohtajan mukaan asiasta tiedotetaan lisää perjantaina tai maanantaina.