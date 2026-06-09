Liikenneonnettomuus tapahtui maanantai-iltana.
Vuonna 2009 syntynyt mopoilija kuoli henkilöauton ja mopon välisessä liikenneonnettomuudessa maanantai-iltana Lappeenrannan Terminaalinkadulla.
Asiasta tiedottaa Kaakkois-Suomen poliisilaitos.
Onnettomuus tapahtui kello 21 aikaan maanantaina. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan henkilöauton kuljettaja on törmännyt edessään ajavaan mopoilijaan suoralla tieosuudella.
Henkilöauton kuljettaja ja auton kyydissä ollut matkustaja eivät loukkaantuneet onnettomuudessa. Tapahtuma-aikaan keliolosuhteet ovat olleet poliisin mukaan hyvät.
Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena sekä kuolemansyyntutkintana.