Tästä syystä Pepe Willberg ei aio jäädä koskaan eläkkeelle

Willbergillä on takanaan pitkä ura, johon on mahtunut musisointia monenlaisissa kokoonpanoissa muun muassa Dannyn ja Kirkan kanssa. Nuorelle itselleen hän sanoisi lähinnä, että kannattaa jatkaa samaan malliin.

– Sama tyyli, ja odota, että joku soittaa. Kaikki on mennyt viimeisen päälle nappiin. Välillä on tietysti elämä tuntunut surkealta ja siltä, että tähänkö tämä hauskanpito loppuu. Musiikki on minun tapauksessani todella hauskaa, koska olen valinnut kaikki kappaleet itse, hyväksynyt ne ja ne ovat hienoja esittää. Lisäksi bändissä on ollut aina hienoja soittajia.