Myös muut autoilijat pysäköivät alueella, sanoo kuljetusliikkeen omistaja.
Turkulainen Arto oli torstaina tuttuun tapaansa sauvakävelyllä Nauvon keskustassa. Istahtaessaan puoliltapäivin kahville ja jäätelölle hän huomasi melko erikoisen näyn.
Suurikokoinen tukkirekka oli pysäköity laittomasti keskelle katua ja osittain suojatien päälle.
Arton mukaan tilaa vievä ajoneuvo olisi ollut mahdollista pysäköidä vähän matkan päähän, paikkaan missä olisi ollut huomattavasti leveämpi alue.
Nyt tukkirekka oli jätetty kapealle tieosuudelle, missä on yksi kaista kumpaankin ajosuuntaan.
Arto arvioi, että tukkirekka ehti olla laittomalla paikalla noin kymmenen minuuttia. Liikenne alueella oli tänä aikana hyvin vähäistä.
– Sieltä se kuljettaja tuli aikanaan Salesta juomapullo kädessä.
Lue myös: Hirvikolarin riski kasvaa syksyisin – tiesitkö tästä kuskin turvaksi kehitetystä teknologista?
Yrittäjä: Ei vakavaa
Tasapuolisuuden nimissä soitimme tukkirekan omistavaan kuljetusliikkeeseen. Tavoitettu yrittäjä pyysi saada esiintyä jutussa nimettömänä.
Yrittäjä ei pidä kuljettajan tekoa erityisen vakavana, sillä hänen mukaansa alueella ei ole yleensä vilkasta liikennettä.
– Eikä siellä ole muuta paikkaa isoille autoille.
Lisäksi yrittäjä sanoo, että myös muut autoilijat toimivat alueella samalla tavalla.
– Kaikki sitä tekevät, hän toteaa.
Yrittäjä aikoo kuitenkin ottaa asian puheeksi kuljettajan kanssa.
– Totta kai tästä on nyt kuljettajalle sanottava.
Katso myös: Kuorma-autokuski veti härskisti punaisia päin – poliisilta kallis muistutus säännöistä
0:26Punaisia päin ajanut kuorma-autokuski sai 18 päiväsakkoa.