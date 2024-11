Ohjaajadebyyttinsä tehnyt Severi Koivusalo kertoo tärkeimmän neuvon, jonka on saanut isältään Timo Koivusalolta

Muusikko-tuottaja Severi Koivusalo teki hiljan debyyttinsä ohjaajana työstämällä lokakuussa ensi-iltansa saaneen muusikko Pepe Willbergista kertovan dokumenttielokuvan Pepe.

Koivusalo kertoi Huomenta Suomen haastattelussa lauantaina 9. marraskuuta halunneensa tehdä elokuvan nimenomaan Willbergista tämän ollessa todella ikoninen hahmo Suomen musiikkihistoriassa samalla, kun hänet tunnetaan varsin vaatimattomana ja jopa syrjään vetäytyvänä ihmisenä.

– Koen, että Pepe on hyvin kiinnostava päähenkilö siitä, että hänellä ei ehkä ole ihan niitä kaikkia luonteenpiirteitä, mitä esiintyvillä taiteilijoilla ehkä lähtökohtaisesti usein saattaa olla. Ei väen vängällä itseään esille tuo, ja myös varmasti jossain määrin se esiintymisjännitys ja esillä olo on ollut myös vähän haastavaa hänelle välillä. Se on todella kiinnostava ristiriita ylipäätään.

Yhteys Willbergin kanssa löytyi Koivusalon mukaan muun muassa yksinkertaisesti erilaisen musiikin fanittamisen kautta. Sekä Koivusalolle että Willbergille erityisesti The Beatles -yhtyeen tuotanto on lähellä sydäntä. Näiden asioiden kautta he löysivät "yhteisen kielensä" jonka myötä elokuva alkoi rakentua.

Koivusalo kuvailee, että kun Willbergin luottamus on voitettu, löytyy pinnan takaa muusikon mainio ilmaisutapa, johon liittyy vahvasti itseironiaakin.

– Hän pystyy tavallaan myös hyvin jotenkin reflektoimaan näitä omia, tiettyjä luonteenpiirteitään.

Toisaalta elokuvaa tehdessä Koivusalon mukaan oli myös tavallaan haasteellista, että monivaiheisen elämänsä ja uransa vaiheita kerratessaan Willberg oli niin maanläheinen.

– Sitten sitä miettii, että höh, mitäs tästä nyt oikein tulee, että miten hänen kauttaan voi kertoa näitä juttuja. Ja sitten tavallaan ymmärsi, että sepä se, siitä on juurikin kyse. Hän paljasti itsestään kiinnostavamman päähenkilön kuin mitä tavallaan alussa osasin edes odottaa.

Koivusalo on nähnyt läpi elämänsä hyvin läheltä viihdemaailmaa ja elokuvantuotantoa, sillä hänen isänsä Timo Koivusalo on tunnettu elokuvaohjaaja-käsikirjoittaja. Koivusalon mukaan tärkein oppi, jonka hän on saanut isältään alalle, on yksinkertainen.