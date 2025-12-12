Tiedon kolarista lehdelle vahvistaa myös Willbergin vaimo.

Ilta-Sanomien mukaan laulaja Pertti "Pepe" Willberg ajoi autolla pyöräilijän päälle Helsingin Alppilassa ja poistui paikalta.

Helsingin poliisin johtokeskuksesta vahvistetaan MTV Uutisille, että poliisilla on ollut tänään perjantaina tieliikenneonnettomuuteen liittyvä tehtävä Aleksis Kiven kadun ja Savonkadun risteyksessä kello 11.56.

Risteyksessä tapahtui poliisin mukaan pyöräilijän ja henkilöauton välinen kolari.

Pyöräilijä kuljetettiin onnettomuuden jälkeen sairaalahoitoon. Poliisi ei kommentoi tarkemmin vammojen vakavuutta.

Autoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisin mukaan autoilija poistui onnettomuuden jälkeen paikalta ja poliisi tavoitti hänet myöhemmin.

Poliisin mukaan seuraavaksi selvitetään tapahtumien kulkua. Rikosnimikkeet saattavat muuttua tutkinnan edetessä.

Willberg kuvattuna vaimonsa Pauliinan kanssa vuonna 2024.ATTE KAJOVA

Lue myös: Tästä syystä Pepe Willberg ei aio jäädä koskaan eläkkeelle

Willbergin vaimo Pauliina Visuri-Willberg vahvistaa Ilta-Sanomille, että laulaja on ilmeisesti törmännyt johonkin autoillessaan.

Vaimon mukaan Willberg ei huomannut törmäystä.

– Ilmeisesti pyöräilijä on osunut autoon, koska siinä näkyy pieni naarmu. Muuta havaintoa ei ole. Oli kuulunut pieni narahdus, mutta ei näkynyt mitään ennen eikä jälkeen. Emme tiedä sen tarkemmin, hän sanoo lehdelle.

Hänen mukaansa vihreä valo oli palanut autoille. Tieto tapahtuneesta tuli, kun poliisi oli heihin yhteydessä.